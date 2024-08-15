Сменивший тренера «Факел» проиграл «Акрону» в Кубке России

Футбольный клуб «Факел» из Воронежа, сменивший тренера, проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче группового этапа Кубка России.

Матч завершился со счетом 1:2. Первый гол забил нападающий «Факела» Евгений Марков на уже на пятой минуте матча, однако на десятой минуте 17-летний форвард «Акрона» Арсений Дмитриев восстановил равновесие, а на 70-й минуте победный гол забил полузащитник Максим Палиенко.

12 августа пост главного тренера «Факела» покинул Игорь Черевченко, который возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством клубу удалось занять наивысшее для себя место в Российской премьер-лиге (РПЛ) — 11-е.

13 августа новым наставником команды стал Дмитрий Пятибратов.

Следующая игра в чемпионате страны у «Факела» пройдет против московского «Спартака». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 17:30 по местному времени. Команды поменялись кругами из-за ситуации в Курской области, поэтому встреча пройдет на «Лукойл Арене».

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