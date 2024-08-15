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Российская ватерполистка попала в ДТП в Москве

Призер Олимпиады россиянка Устюхина попала в ДТП в Москве

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио, российская ватерполистка Анна Устюхина попала в ДТП в Москве. Об этом сообщает «МК».

Источник сообщает, что в автомобиль, в котором находилась Устюхина, врезалась другая машина. Это случилось 14 августа около 11 часов утра на Звенигородском шоссе. 35-летняя спортсменка, получившая растяжение шеи, отказалась от госпитализации.

Анна Устюхина — вратарь команды «Измайлово» по водному поло и сборной России. В августе 2016 года ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по итогам Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее испанская ватерполистка, завоевавшая золото ОИ, подверглась травле в соцсетях из-за веса.

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