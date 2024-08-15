Американская ринг-герл показала грудь в глубоком декольте

Американская ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арианни Селесте поделилась со своими подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новой фотографией.

Селесте, которая снимает сама себя в машине, позирует на переднем сиденье. На ней надета джинсовая майка с глубоким вырезом.

Селесте родилась в Лас-Вегасе (США) и имеет мексиканско-филиппинское происхождение. При рождении ее звали Пенелопа Лопес, но позднее она взяла себе псевдоним Селесте. Девушка имеет образование по специальности «фитнес и спортивное питание».

Селесте начала карьеру в качестве ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата в 2006 году. В ее портфолио есть съемки в журналах Maxim, FHM, Sports Illustrated, Fighter's Only Magazine, Playboy. Селесте шесть раз получала приз World MMA Awards в категории ринг-герл года. Четыре раза она попадала в список Hot-100 по версии журнала Maxim.

Селесте 38 лет. Ринг-герл часто публикует в своих социальных сетях, в том числе и на своей странице в Instagram, откровенные фотографии. На ее профиль в Instagram подписаны 3 млн челоек.

Ранее российская пловчиха похвасталась фигурой в бикини.