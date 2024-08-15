Российская пловчиха похвасталась фигурой в бикини

Российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографией с отдыха.

На кадре спортсменка позирует в белом бикини.

Ефимова является трехкратной призеркой Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Ранее американская ринг-герл выложила фото в синем бикини.