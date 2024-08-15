В России обвинили провалившую гендерный тест боксершу в желании «сорвать денег»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что алжирская боксерша Иман Хелиф, которая подала иск в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа о защите чести и достоинства против предпринимателя Илона Маска и писательницы Джоан Роулинг, хочет на этом заработать. Его слова приводит РИА Новости.

«Хелиф, конечно, это мужчина. Я думаю, что находящиеся рядом с этим боксером юристы посоветовали ему подать иск против преследования — а вдруг что-то получится? Сказали ему — представляешь, сколько денег у этих людей (Маска и Роулинг), даже если тебе один-два миллиона евро обломится, это уже будет здорово», — заявил Васильев.

Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее тренер Хелиф заявил, что боксерша была опустошена из-за гендерного теста.