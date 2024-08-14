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Осужденный за педофилию волейболист сделал заявление после Игр-2024

Осужденный за педофилию волейболист ван де Вельде заявил, что совершил ошибку

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Marcus Brandt/Global Look Press

Выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде, который был осужден за изнасилование несовершеннолетней девочки, сделал заявление о своей карьере после летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Его слова приводит Telegraaf.

Он заявил, что совершил ошибку десять лет назад.

«Но причинять вред людям вокруг меня, будь то моя жена, мой ребенок… Это зашло слишком далеко. Определенно были моменты, когда я думал: а стоит ли возобновлять карьеру?» — заявил он.

Ван де Вельде был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку за половой контакт с несовершеннолетней девочкой. После отбытия части срока его отправили обратно в Нидерланды, где приговор был скорректирован в соответствии с местными законами.

28 июля ван де Вельде в паре с Мэттью Иммерсом проиграл стартовый матч группового этапа олимпийского турнира против итальянцев Алекса Рангери и Адриана Карамбулы со счетом 1-2. Нидерландского волейболиста освистали во время предматчевого представления.

Ранее в МОК рассказали, почему осужденный за изнасилование девочки волейболист участвовал в Играх.

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