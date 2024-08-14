Экс-защитник ЦСКА объяснил, почему клубу будет трудно бороться за победу в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин поделился размышлениями о перспективах нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева и объяснил, что команде будет тяжело бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Legalbet.

«Если ЦСКА ставит задачу победить в чемпионате, то с Мусаевым в качестве основного нападающего это будет сделать крайне сложно. Если цели клуба — быть в пятерке, то под такие цели Тамерлан вполне подходит. Он все-таки еще молодой игрок, но способный», — заявил Галямин.

19 декабря 2023 года Мусаев перешел в ЦСКА из калининградской «Балтики», подписав контракт до конца сезона 2027/28. 2 марта 2024 года дебютировал за клуб в матче против «Оренбурга», на 81-й минуте забил мяч. В текущем сезоне Мусаев сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

14 августа ЦСКА в серии послематчевых пенальти обыграл «Пари Нижний Новгород» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В турнирной таблице РПЛ армейский клуб идет на четвертой строчке, набрав семь очков.

Ранее «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России.