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В РФС нет информации об отказе лучшего арбитра УЕФА от работы

У РФС нет официальных заявлений об отказе Орсато от совместной работы

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РФС

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что у него нет официального заявления об отказе итальянского арбитра Даниэле Орсато от совместной работы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У меня нет никаких заявлений от него. Возможно, у него есть какое-то альтернативное предложение по постоянной работе, но пока никаких заявлений не поступало. Если, конечно, его будут предлагать на тот пост, про который в газете писали, то наверное, такой объем работы совмещать не получится», — заявил Каманцев.

14 августа стало известно, что Орсато, который был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим арбитром 2020 года, дал согласие на работу в России из-за дружеских отношений с Милорадом Мажичем, который занимает должность руководителя департамента судейства РФС, после чего отозвал его. Однако позднее журналист Иван Карпов сообщил, что информация об отзыве согласия неверна.

48-летний итальянский арбитр завершил карьеру в июне 2024 года — после чемпионата Европы в Германии. В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла сборную Англии. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Ранее «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России.

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