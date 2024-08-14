Экс-игрок «Спартака» предложил проводить Кубок России по хоккею

32-летний российский нападающий французского «Гренобля» Роман Любимов, который в прошлом сезоне вместе с командой выиграл Кубок Франции, предложил проводить аналогичный турнир в России. Его слова приводит Legalbet.

«Мне кажется, в КХЛ было бы интересно провести такой турнир, как Кубок России. Команды Всероссийской хоккейной лиги могли бы участвовать. Сделать жеребьёвку. Кубок России же по футболу проводится, где всех перемешивают. Классный дополнительный чемпионат», — заявил Любимов.

В финале Кубка Франции «Гренобль» одержал победу над «Дюнкерк Корсарс». Встреча завершилась со счетом 7:4, а российский хоккеист в этом поединке записал на свой счет две результативные передачи. Для «Гренобля» подобный трофей стал четвертым в истории.

Любимов в России выступал за «Спартак», ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург», которые играют в Континентальной хоккейной лиге. Также российский хоккеист успел поиграть в Национальной хоккейной лиге, в 2016 году он заключил контракт с «Филадельфией Флайерз», однако уже через год вернулся в Россию.

Последним его клубом в России стал московский «Спартак», в «Гренобль» российский хоккеист перешел в 2023 году.

Любимов также получал вызовы в национальную сборную России.

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