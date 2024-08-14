Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» предложил проводить Кубок России по хоккею

Хоккеист Любимов предложил проводить Кубок России по хоккею

close
100%
Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

32-летний российский нападающий французского «Гренобля» Роман Любимов, который в прошлом сезоне вместе с командой выиграл Кубок Франции, предложил проводить аналогичный турнир в России. Его слова приводит Legalbet.

«Мне кажется, в КХЛ было бы интересно провести такой турнир, как Кубок России. Команды Всероссийской хоккейной лиги могли бы участвовать. Сделать жеребьёвку. Кубок России же по футболу проводится, где всех перемешивают. Классный дополнительный чемпионат», — заявил Любимов.

В финале Кубка Франции «Гренобль» одержал победу над «Дюнкерк Корсарс». Встреча завершилась со счетом 7:4, а российский хоккеист в этом поединке записал на свой счет две результативные передачи. Для «Гренобля» подобный трофей стал четвертым в истории.

Любимов в России выступал за «Спартак», ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург», которые играют в Континентальной хоккейной лиге. Также российский хоккеист успел поиграть в Национальной хоккейной лиге, в 2016 году он заключил контракт с «Филадельфией Флайерз», однако уже через год вернулся в Россию.

Последним его клубом в России стал московский «Спартак», в «Гренобль» российский хоккеист перешел в 2023 году.

Любимов также получал вызовы в национальную сборную России.

Ранее бывший игрок КХЛ сравнил разные поколения вратарей.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами