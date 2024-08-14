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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» во втором туре Кубка России

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счетом 3:0. Красно-белые открыли счет на 64-й минуте поединка, отличился Кристофер Мартинс, ему ассистировал Даниил Зорин. Второй гол «Спартака» оформил Хесус Медина с передачи Антона Зиньковского. Окончательный счет установил Зорин с передачи Зиньковского на 3-й компенсированной к матчу минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Спартак» одержал вторую победу на групповом этапе Кубка России. В первом туре подопечные Деяна Станковича одержали крупную победу над московским «Динамо» со счетом 3:0. «Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд, в первом матче самарская команда уступила «Динамо» из Махачкалы с результатом 0:1.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» идет на пятой строчке, набрав семь очков. В активе команды две победы, одна ничья и одно поражение. «Крылья Советов» идет на 13-м месте с тремя баллами — у команды одна победа и три поражения.

Ранее «Зенит» одолел «Рубин» в Кубке России.

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