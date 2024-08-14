Мбаппе дебютирует за «Реал» в матче за Суперкубок

Французский нападающий Килиан Мбаппе дебютирует за испанский «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской «Аталанты».

Состав «Реала» выглядит так: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. 10 мая нападающий официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французскую команду.

Матч между «Реалом» и «Аталантой» начнется в 22:00 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. В матче за Суперкубок встречаются победители Лиги чемпионов («Реал» в финале обыграл дортмундскую «Боруссию») и Лиги Европы («Аталанта» переиграла в финальном поединке немецкий «Байер»).

Ранее стало известно, как Мбаппе встретили в «Реале».