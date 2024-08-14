Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-врач «Локомотива» заявил, что курение для футболистов вреднее, чем нарушение диеты

Врач Резепов заявил, что курение сигарет повышает риск травматизма у игроков

close
100%
Depositphotos

Бывший главный врач московского «Локомотива» Александр Резепов заявил, что курение более негативно влияет на футболистов, нежели нарушение диеты и употребление большого количества мучных продуктов. Его слова приводит Legalbet.

«Это прямое попадание в легкие, прямое загрязнение. Нагрузка интоксикации в виде одномоментного спазмирования сосудов, что приводит к давлению и сердечным сокращениям. Это будет сказываться на результатах, приведет к нарушению сна, приведет к повышению риска травматизма», — заявил он.

По ходу футбольной карьеры с лишним весом боролись некоторые именитые футболисты, к примеру, Диего Марадона, Роналдо, Уэйн Руни, Эден Азар, Карлос Тавес. Зимой 2024 года критике из-за лишнего веса подвергся бразильский нападающий Неймар, который получил серьезную травму и проходит курс восстановления.

За курением также ловили именитых игроков. Критике подвергся бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел, который после завоевания чемпионства в сезоне-2023/24 провел прямой эфир Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), во время которого курит сигары и кальян.

Ранее «Зенит» одолел «Рубин» в Кубке России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами