Экс-врач «Локомотива» заявил, что курение для футболистов вреднее, чем нарушение диеты

Бывший главный врач московского «Локомотива» Александр Резепов заявил, что курение более негативно влияет на футболистов, нежели нарушение диеты и употребление большого количества мучных продуктов. Его слова приводит Legalbet.

«Это прямое попадание в легкие, прямое загрязнение. Нагрузка интоксикации в виде одномоментного спазмирования сосудов, что приводит к давлению и сердечным сокращениям. Это будет сказываться на результатах, приведет к нарушению сна, приведет к повышению риска травматизма», — заявил он.

По ходу футбольной карьеры с лишним весом боролись некоторые именитые футболисты, к примеру, Диего Марадона, Роналдо, Уэйн Руни, Эден Азар, Карлос Тавес. Зимой 2024 года критике из-за лишнего веса подвергся бразильский нападающий Неймар, который получил серьезную травму и проходит курс восстановления.

За курением также ловили именитых игроков. Критике подвергся бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел, который после завоевания чемпионства в сезоне-2023/24 провел прямой эфир Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), во время которого курит сигары и кальян.

Ранее «Зенит» одолел «Рубин» в Кубке России.