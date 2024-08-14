Боксер Двали получил повреждение глаза из-за удара кастетом в драке

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев раскрыл подробности того, как чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали получил повреждения в ходе драки. Его слова приводит ТАСС.

«Даже если он в этом клубе сидел, драка же произошла, кастетом же голову разбили. Зачем кастет надевать? Была обычная «хулиганка», а тут кто-то надевает кастет, разбивает голову и оставляет человека без глаза. Если у тебя силы неравные, то возьми и уйди. Там же на видео видно, как он сбоку подбежал из-за спины и нанес удар кастетом», — заявил Кремлев.

По изначальной версии, 28 июля Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. Боксера сначала госпитализировали в Феодосии, а после переправили в Москву.

12 августа появилась информация, что Двали стал участником пьяной драки — он в нетрезвом состоянии вышел на улицу из ночного клуба и вмешался в конфликт, который возник ранее.

8 августа стало известно, что Двали удалось сохранить глаз, который был поврежден в ходе драки. Telegram-канал SHOT указал, что операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1%, однако врачам удалось это сделать и зашить сетчатку. При этом точных прогнозов, как поведет себя прооперированный глаз, медики не дают — точно это будет понятно через один-два месяца.

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