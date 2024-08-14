Избитому боксеру Двали предстоит третья операция

Чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали провели вторую операцию на поврежденном глазу, однако спортсмену предстоит перенести еще третье хирургическое вмешательство. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Иван Щелок РИА Новости.

«Сейчас он чувствует себя хорошо и ближайшие дни проведет в клинике под наблюдением врачей. И вскоре ему будет сделана еще одна операция и, может быть, еще не одна. Врачи сказали, что восстановление после травмы будет очень долгим, но многое будет зависеть от того, как будет работать его организм», — заявил он.

По изначальной версии, 28 июля Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. Боксера сначала госпитализировали в Феодосии, а после переправили в Москву.

12 августа появилась информация, что Двали стал участником пьяной драки.

8 августа стало известно, что Двали удалось сохранить глаз, который был поврежден в ходе драки. Telegram-канал SHOT указал, что операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1%, однако врачам удалось это сделать и зашить сетчатку. При этом точных прогнозов, как поведет себя прооперированный глаз, медики не дают — точно это будет понятно через один-два месяца.

Ранее Умар Кремлев сообщил, что Двали получил повреждение глаза из-за удара кастетом в драке.