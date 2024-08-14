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Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Ушаков

Советский биатлонист Александр Ушаков умер в возрасте 76 лет

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Юрий Сомов/РИА Новости

Трехкратный чемпион мира по биатлону и участник трех олимпийских сборных Александр Ушаков скончался в возрасте 76 лет. Информация об этом появилась на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Андреевича», — указано в заявлении организации.

Ушаков завоевал золотые медали чемпионатов мира в 1970, 1974 и 1977 годах в эстафете. На его счету также серебряная награда мирового первенства в этой дисциплине в 1975 году. В 1977 году на чемпионате мира он завоевал бронзовую награду в спринте на 10 километров.

Биатлонист в качестве запасного входил в состав сборной на трех Олимпийских играх (1972, 1976, 1980). Он выиграл две золотые медали на чемпионате СССР в 1980 году, а также стал пятикратным серебряным (1970, 1974, 1977, 1978, 1980) и двукратным бронзовым (1971, 1978) призером чемпионатов страны.

После окончания спортивной карьеры Ушаков работал старшим преподавателем кафедры физвоспитания Ленинградской военно-космической Академии имени В. Можайского, а также тренировал женскую команду Санкт-Петербурга по биатлону.

Ранее скончалась обладательница мирового рекорда Ирина Подъяловская.

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