В Китае поблагодарили Винер за победу гимнасток на Играх в Париже

Председатель китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши выразила благодарность главе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер после победы китайских гимнасток в групповом многоборье на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Письмо с благодарностями опубликовала сама Винер в своем Telegram-канале.

«Этой чести не было бы возможно без усилий вас и вашей ученицы, главного тренера китайской гимнастической команды Анастасии Близнюк, ведь тренер высокого уровня имеет жизненно важное значение для формирования отличной команды», — указано в сообщении.

Тренером сборной Китая является россиянка Анастасия Близнюк — двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье (2012, 2016); чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпийских игр в Токио.

Сборная Китая на Олимпиаде в Париже завоевала золото, набрав 69,800 балла. На втором месте оказались израильские спортсменки (68,850), замкнули тройку сильнейших команд итальянки (68,100).

Ранее стало известно, сколько паралимпийцев будут представлять Россию на Играх в Париже.