«Говорят, что она опасная»: американский боец высказался о России

Американский боец смешанного стиля, экс-чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжелом весе Тони Джонсон назвал Россию вторым домом и заявил, что ему в стране все нравится. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Говорят, что она опасная, а люди холодные, знаете, русские люди очень классные. Мне показалось, что, когда я только приехал сюда, были очень холодны по отношению ко мне, потому что они меня не знали. Но по мере того, как я проливал свою кровь, пот, слезы и показывал действительно хорошие бои они полюбили меня», — заявил он.

18 августа Джонсон выйдет в октагон снова: на АСА 178 он проведет поединок против Алихана Вахаева.

Американский боец в своей карьере одержал победу в 18 поединках, а в восьми потерпел поражение. Один его бой завершился ничьей. Джонсон выступает на профессиональном уровне с 2008 года. Он известен по участию в Bellator, ONE Championship, Fight Nights, он владел титулом чемпиона KOTC в тяжелом весе.

В июне 2023 года Джонсон заявил, что хотел бы получить российское гражданство.

Ранее российский боец был отчислен из UFC после четырех поражений.