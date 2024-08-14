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Ветеран посоветовал форварду «Зенита» присоединиться к ЦСКА

Экс-защитник Пономарев посоветовал Сергееву перейти в ЦСКА

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Советскому спорту» заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев может пригодиться армейской команде.

По его словам, форвард выделяется своим дриблингом и техникой.

«Я за ним наблюдал, он неплохой парень. Он и с техникой дружит, и с головой все хорошо: с пасом, с ударом, настырный. У него есть все задатки — ЦСКА бы он подошел. Никакого антагонизма к «Зениту» нет, пусть парень выходит на поле. Зачем в запасе сидеть?» — заявил Пономарев.

В сезоне-2023/24 Сергеев сыграл в 39 матчах «Зенита», отметившись в них 11 забитыми мячами и сделав пять результативных передач.

Всего нападающий провел в составе сине-бело-голубых два с половиной года, трижды выиграв золото чемпионата России. В завершившемся сезоне на счету «Зенита» требл: победы в РПЛ, Кубке и Суперкубке России.

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