Малофеев высказался по поводу завершившейся Олимпиады в Париже

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев высказался по поводу завершившейся в Париже Олимпиады. По его мнению, «сатанинские ОИ-2024 не были случайностью».

«Франция Сен-Дени, Святого Людовика, Григория Турского уходит в небытие. Масонский проект под названием «Французская Республика» шагает к своему бесславному концу. Содомиты не плодятся. На их месте будет халифат», — сказал Малофеев.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из РФ, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Как отмечала заместитель генерального директора медиахолдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, концепт Олимпийских игр изживает себя. По ее мнению, парижская Олимпиада стала квинтэссенцией лицемерия и мракобесия над христианскими ценностями.

Ранее экс-чемпион мира по боксу назвал парижскую Олимпиаду худшей в истории.