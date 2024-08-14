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«Сочи» может пополнить нападающий «Крыльев Советов»

Sport24: «Крылья Советов» и «Сочи» близки к договоренности об аренде Писарского

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pfcks.ru

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в ближайшее время может пополнить состав «Сочи». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, форвард перейдет в черноморский клуб на правах аренды до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Писарский провел в составе волжан два матча, в которых не отметится забитыми мячами. В прошлом сезоне нападающий вышел на поле 22 раза в чемпионате и Кубке России, сумев отличиться четырежды.

Самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют против московского «Динамо». Матч пройдет в российской столице на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Сочи» в следующем туре Первой лиги сыграет против красноярского «Енисея». Игра пройдет 18 августа и начнется в 10:00 по московскому времени.

Ранее нападающего «Спартака» Александра Соболева забанили на Twitch из-за сына, который назвал «Зенит» бомжами.

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