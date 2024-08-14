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Батутистка Бладцева: меня засудили на Олимпиаде

Батутистка Бладцева заявила, что ее засудили на Олимпиаде в Париже

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Amanda Perobelli/Reuters

Российская батутистка Анжела Бладцева в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что не смогла выиграть олимпийскую медаль Парижа-2024 из-за судейства.

По ее словам, выступление в финале турнира по прыжкам на батуте тянуло на третье место.

«Я верю своим тренерам, а они в один голос говорят, что оценку мне занизили. Если бы не судейство, то точно была бы на пьедестале. Разумеется, не с золотом и серебром. С бронзой», — заявила Бладцева.

На ОИ-2024 19-летняя спортсменка заняла пятое место. Победила в соревнованиях представительница Великобритании Брайони Пейдж с результатом 56,480 балла. Серебряную медаль завоевала белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская (56,060), бронза у канадки Софьян Мето (55,650).

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.

Ранее российская гимнастка показала фигуру в бикини.

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