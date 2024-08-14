Российский гребец рассказал, как пересекся с украинцами на Олимпиаде

Российский каноист Алексей Коровашков в интервью «Матч ТВ» заявил, что во время Олимпийских игр 2024 года в Париже старался не пересекаться взглядами с украинскими атлетами.

По его словам, представители двух стран очень старались не замечать друг друга.

«Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — заявил Коровашков.

На олимпийском турнире Коровашков в двойке с Захаром Петровым не смог завоевать медалей, заняв четвертое место в финальном заезде на дистанции 500 м, отстав от третьего места на 0,09 секунды.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Ранее гребец Коровашков заявил, что на ОИ-2024 был запрет на упоминание России.