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Российский гребец рассказал, как пересекся с украинцами на Олимпиаде

Гребец Коровашков заявил, что прятал глаза при встрече с украинцами на ОИ-2024

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Oscar J Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский каноист Алексей Коровашков в интервью «Матч ТВ» заявил, что во время Олимпийских игр 2024 года в Париже старался не пересекаться взглядами с украинскими атлетами.

По его словам, представители двух стран очень старались не замечать друг друга.

«Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — заявил Коровашков.

На олимпийском турнире Коровашков в двойке с Захаром Петровым не смог завоевать медалей, заняв четвертое место в финальном заезде на дистанции 500 м, отстав от третьего места на 0,09 секунды.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Ранее гребец Коровашков заявил, что на ОИ-2024 был запрет на упоминание России.

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