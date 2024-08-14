Провалившая гендерный тест боксерша подала в суд на Маска и Роулинг

Алжирская боксерша Иман Хелиф, ставшая победительницей Олимпийских игр 2024 года в Париже, подала иск в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа о защите чести и достоинства против предпринимателя Илона Маска и писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает издание Variety.

По словам адвоката Набиля Буди, из-за публикаций Роулинг и Маска в социальных сетях спортсменка столкнулась с «актами тяжкого киберпреследования».

Также правозащитник заявил, что фигурантом дела может стать кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее тренер Хелиф заявил, что боксерша была опустошена из-за гендерного теста.