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У «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией состава

«Барселона» не смогла зарегистрировать пятерых игроков перед стартом Ла Лиги

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Juan Medina/REUTERS

Каталонская «Барселона» не смогла зарегистрировать пятерых футболистов перед стартом нового сезона Ла Лиги, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб пока не заявил для участия в новом розыгрыше чемпионата Испании новичка Дани Ольмо, перебравшегося в стан сине-гранатовых из «РБ Лейпциг», а также Иньиго Мартинеса, Пау Виктора, Алекса Валье и Пабло Торре.

Согласно регламенту Ла Лиги, клуб может заявить игрока на игру до того момента, как прозвучит стартовый свисток. Однако клуб не станет отправлять игрока в поездку на матч без уверенности в этом.

В первом туре нового сезона «Барселона» сыграет на выезде против «Валенсии». Игра пройдет на стадионе «Месталья» в столице Андалусии в субботу, 17 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Ранее Жозе Моуринью остался доволен вылетом своей команды из Лиги чемпионов.

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