Булыкин назвал причину, почему Джикия до сих пор без команды

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин высказался о дальнейших перспективах покинувшего «Спартак» защитника Георгия Джикии, которого связывают с переходом в клуб Медийной футбольной лиги ФК «10».

«Джикия мог бы еще поиграть в командах РПЛ, но хочет слишком большую зарплату, которая всех отпугивает. Все также думают о его физическом состоянии. Если бы все было в порядке, то он уже бы где-то тренировался и даже играл. Но так ему придется поддерживать форму с командой Медиалиги. Это еще больше отдаляет его от профессиональной команды», — цитирует Булыкина Legalbet.

Экс-нападающий считает, что Джикия и также остающийся до сих пор без контракта форвард Артем Дзюба получали летом предложения от профессиональных команд, но не согласились на предложенные условия. По мнению Булыкина, если они не изменят подход, то так и не смогут подписать контракты и продолжить карьеры.

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. По окончании сезона клуб не стал продлевать контракт с капитаном.

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