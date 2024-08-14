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Вендела назвали незаменимым игроком в «Зените»

Экс-футболист Стрепетов: Вендела в «Зените» невозможно заменить

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о важности для сине-бело-голубых 26-летнего бразильца Вендела, получившего травму в матче четвертого тура Российской премьер-лиги после жесткого фола Хорхе Карраскаля из столичного «Динамо».

«Кто может заменить Вендела? Он — основополагающий игрок «Зенита», мотор, дирижер. Футболист, который делает рисунок игры. Стабилизирует и организует игру атаки и обороны. Можно много лестных слов сказать. Я считаю, как было в Советское время выражение, когда «Зенит» был чемпионом в 1984 году: «Зенит» с Желудковым — один «Зенит», без него — другой», — подчеркнул специалист в разговоре с Legalbet.

Стрепетов считает Вендела системообразующим игроком, которого в составе «Зенита» не сможет заменить никто. Сравнивая бразильца с его соотечественником Клаудиньо и блестяще стартовавшем в сезоне после перехода в «Зенит» Максимом Глушенковым, он отметил, что это игроки другого плана.

«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 1:0, забив уже после замены Вендела на 52-й минуте. Однако, по мнению экс-игрока клуба, после замен Вендела и Клаудиньо чемпионы России превратились в довольно среднюю команду и по игре ничем не превосходили динамовцев, которые могли уйти от поражения, но не реализовали одиннадцатиметровый в концовке.

На счету Вендела в текущем сезоне гол и восемь результативных передач в шести проведенных официальных матчах.

Ранее защитник «Сочи» Ваня Дркушич подписал контракт с «Зенитом».

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