Одноклубник оценил перспективы Баринова в европейских клубах

Французский центральный защитник Жерзино Ньямси, выступающий за московский «Локомотив», высказался об уровне своего одноклубника, капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова и его перспективах при переходе в европейский клуб из ведущих чемпионатов.

«Соответствует ли Баринов уровню европейского футбола? Дима — игрок высокого класса. Способен ли он заиграть в Европе? Каждый футболист способен заиграть где угодно. Самое главное — суметь адаптироваться», — приводит слова 27-летнего Ньямси Legalbet.

Баринов является воспитанником «Локомотива», с которым выигрывал все турниры на внутренней российской арене. В составе родной команды он провел 220 встреч, в которых отличился десятью забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Соглашение Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. Нынешним летом сообщалось об интересе к футболисту сборной России со стороны клубов испанской Ла Лиги, французской Лиги 1 и турецкой Суперлиги.

Ранее известный комментатор рассказал, какие футболисты нужны «Спартаку».