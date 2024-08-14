Бывший игрок КХЛ сравнил разные поколения вратарей

Экс-голкипер Андрей Гаврилов, выступавший в Континентальной хоккейной лиге за подольский «Витязь», мытищинский «Атлант», «Сочи» и уфимский «Салават Юлаев», высказался о развитии вратарского хоккейного искусства.

«Каждое поколение хоккейных вратарей идет сильнее предыдущего. У них больше информации, больше упражнений, больше инструментов, чтобы отбить шайбу. Следующее поколение должно быть сильнее нас, и оно будет сильнее нас. Сейчас придумывают названия разным стилям — гибридное и так далее. Но по факту ничего не изменилось», — приводит слова Гаврилова Legalbet.

Специалист считает, что на самом деле главное во вратарской профессии остается неизменным: необходимо не пустить шайбу в ворота.

36-летний Гаврилов закончил карьеру уже больше пяти лет назад. В КХЛ он признавался лучшим голкипером недели и провел несколько игр в плей-офф Кубка Гагарина. После завершения выступлений он основал вратарскую школу и собственный бренд экипировки.

Ранее Овечкин не исключил переход в петербургский СКА.