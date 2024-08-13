Бывший нападающий «Локомотива» заявил, что у клуба есть характер

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что причина успешного старта сезона москвичей связана с тем, что у команды есть характер. Слова экс-игрока приводит «Советский спорт».

«Потому что есть характер, несмотря на то, что в команде особо нет старичков. Нравится наблюдать за «Локомотивом», — заявил Булыкин.

13 августа московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче группового этапа Кубка России со счетом 3:2. В составе железнодорожников голы забили 19-летний Вадим Раков, а также дубль оформил 24-летний Тимур Сулейманов.

В первых четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые одержали три победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0). Команда проиграла только московскому «Динамо» (0:3).

«Локомотив» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Этот старт стал одним из лучших в истории клуба.

Ранее бывший президент «Локомотива» заявила, что не ждет хорошего выступления от клуба в сезоне.