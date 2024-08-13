Председатель судейского комитета высказался о приглашении итальянского арбитра в структуру

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что рад тому, что итальянский арбитр Даниэле Орсато стал новым членом экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Рады, что удалось заполучить Орсато! Как только он закончил карьеру, согласился сотрудничать с нами. Наверное, у него были другие предложения, но договориться удалось нам», — заявил Каманцев.

Ранее в «Зените» заявили, что следят за работой ЭСК только ради интереса, поскольку многие трактовки абсолютно непонятны. Об этом заявил главный тренер петербургского «Зенита» после одного из матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

48-летний итальянский арбитр завершил карьеру в июне 2024 года — после чемпионата Европы в Германии.

Ранее футболист клуба-новичка РПЛ рассказал о различиях высшего дивизиона с Первой лигой.