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«Факел» и «Спартак» поменялись домашними матчами в РПЛ

Матч пятого тура РПЛ «Факел» — «Спартак» пройдет на «Лукойл Арене»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Воронежский «Факел» и московский «Спартак» поменялись домашними матчами в Российской премьер-лиге. Об этом сообщает Telegram-канал красно-белых.

Таким образом, матч пятого тура РПЛ пройдет на домашнем стадионе «Спартака» — «Лукойл Арена», а встреча 27-го тура состоится в Воронеже. Команды сыграют 18 августа в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что коллективы могут принять такое решение, поскольку на данный момент в Воронеже запрещены массовые мероприятия.

Также известно, что 15 августа в матче Кубка России «Факел» сыграет с «Акроном» пройдет в Воронеже, но без зрителей.

В августе у «Факела» запланировано еще две домашних встречи — 24-го числа против «Оренбурга» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), а также 27-го числа против «Рубина» в Кубке страны.

После четырех стартовых туров красно-белые занимают пятое место в РПЛ, «Факел» — 16-е.

Ранее футболист «Ахмата» оценил поведение вратаря команды в матче против «Спартака».

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