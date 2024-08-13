Футболист клуба-новичка РПЛ рассказал о различиях высшего дивизиона с Первой лигой

Защитник клуба «Динамо» (Махачкала) Идар Шумахов рассказал об отличиях Российской премьер-лиги (РПЛ) от Первой лиги. По его мнению, в РПЛ более качественные игроки, но некоторые команды могут застрять, если окажутся в дивизионе ниже. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Другие скорости, более качественные футболисты, чуть лучше работают с мячом в атаке. Но некоторые клубы РПЛ могут застрять в Первой лиге, поскольку там тяжелый футбол с большим количеством борьбы. Отличия есть, но небольшие», — заявил Шумахов.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в РПЛ.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Ахматом». Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

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