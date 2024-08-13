Итальянская легкоатлетка станет первой трансженщиной в истории Паралимпиад

Итальянская легкоатлетка Валентина Петрилло станет первой трансженщиной в истории Паралимпийских игр.

50-летняя итальянка выступит в Париже на дистанциях 200 и 400 метров в категории Т12 — спортсменки с нарушением зрения.

В подростковом возрасте у Петрилло обнаружили болезнь Штаргардта. В 2015-2018 годах спортсмен выиграл 11 титулов в мужской категории, а в 2019-м начал проходить гормональную терапию и теперь выступает среди женщин.

В истории Паралимпиад подобных случаев не было.

Первой в истории открытой трансженщиной на Олимпиаде стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике. Спортсменка закончила свое выступление на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки. Лорел Хаббард была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.

Паралимпийский комитет России (МПК) направил заявки на участие в соревнованиях 92 атлетов. Международный паралимпийский комитет (МПК) назовет имя тех, кто поедет в Париж после проверок.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее в США разрешили трансперсоне принимать тестостерон во время турниров.