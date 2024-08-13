Бывший президент «Локомотива» заявила, что не ждет хорошего выступления от клуба в сезоне

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не ждет хорошего выступления от железнодорожников в текущем сезоне. Слова экс-руководителя приводит «Матч ТВ».

«Конечно, я очень рада, что удалось победить в четырех играх подряд, но от клуба в этом сезоне ничего хорошего не жду. Нет глубины состава, нет новых идей, поэтому нет ожиданий», — заявила Смородская.

13 августа московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче группового этапа Кубка России со счетом 3:2.

В первых четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые одержали три победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0). Команда проиграла только московскому «Динамо» (0:3).

«Локомотив» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Этот старт стал одним из лучших в истории клуба.

Ранее футболист «Локомотива» назвал причину успешного старта клуба в РПЛ.