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Тарасова рассказала, кто должен возглавить МОК после ухода Баха

Тарасова: МОК должен возглавить не только профессионал, но и достойный человек

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен возглавить профессиональный и достойный человек. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Мы должны видеть не только профессионала, но и достойного человека. Нынешние руководители позволили себе не пригласить великую страну на Олимпиаду — таких видеть не хочется. Ни стыда, ни совести», — заявила Тарасова.

11 августа президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы МОК.

«Я всегда говорил, что серьезно подумаю об этом, если появится возможность. Возможность появилась. Большую часть жизни я участвовал в олимпийском движении — это, а также другие аспекты, будут полезными для данной роли», — сказал Коу.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Ранее в Госдуме допустили вариант выдвижения пророссийского кандидата на выборы МОК.

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