Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» планирует провести матч пятого тура с московским «Спартаком» в Москве. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Коллективы обменяются домашними матчами в чемпионате, поскольку на данный момент в Воронеже запрещены массовые мероприятия.

Матч пятого тура РПЛ «Факел» - «Спартак», который изначально должен был состояться на стадионе «Факел», пройдет 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Помимо матча со «Спартаком» в августе у «Факела» запланировано еще три домашних встречи — 24-го числа против «Оренбурга» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), а также 15-го числа против «Акрона» и 27-го с «Рубином» в Кубке страны.

После четырех стартовых туров красно-белые занимают пятое место в РПЛ, «Факел» — 16-е.

Ранее «Факел» объявил имя нового главного тренера.