Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где пройдет матч РПЛ «Факел» - «Спартак»

«Факел» планирует провести матч РПЛ со «Спартаком» в Москве

close
100%
Официальный сайт ФК «Факел»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» планирует провести матч пятого тура с московским «Спартаком» в Москве. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Коллективы обменяются домашними матчами в чемпионате, поскольку на данный момент в Воронеже запрещены массовые мероприятия.

Матч пятого тура РПЛ «Факел» - «Спартак», который изначально должен был состояться на стадионе «Факел», пройдет 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Помимо матча со «Спартаком» в августе у «Факела» запланировано еще три домашних встречи — 24-го числа против «Оренбурга» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), а также 15-го числа против «Акрона» и 27-го с «Рубином» в Кубке страны.

После четырех стартовых туров красно-белые занимают пятое место в РПЛ, «Факел» — 16-е.

Ранее «Факел» объявил имя нового главного тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами