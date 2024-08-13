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Глава Федерации борьбы пошутил по поводу выборов в МОК

Мамиашвили о выборах в МОК: мне что, свою кандидатуру выставить?

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал происходящее в Международном олимпийском комитете (МОК) беспределом. На вопрос о том, кто станет новым главой организации он в шутку предложил выдвинуть свою кандидатуру. Слова главы ФСБР приводит «Матч ТВ».

«Мне что, свою кандидатуру выставить? К сожалению, в МОК мало что поменяется. Безобразие, которое творится под руководством Баха — самая позорная страница в истории олимпийского движения», — заявил Мамиашвили.

Также он отреагировал на то, что главным фаворитом на пост главы организации является президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.

«Человек известен своей позицией в отношении России», — добавил глава ФСБР.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Ранее в Госдуме допустили вариант выдвижения пророссийского кандидата на выборы МОК.

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