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Стало известно будущее Сутормина

«Чемпионат»: полузащитник «Зенита» Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды

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Алексей Даничев/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды. Об этом сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне Сутормин сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Весеннюю часть сезона в чемпионате России полузащитник провел в «Сочи», который по итогам турнира занял последнее место и выбыл в Первую лигу.

До «Зенита» Сутормин выступал за казанский «Рубин» и «Оренбург».

10 августа «Зенит» обыграл «Динамо». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Максим Глушенков забил единственный мяч в этой встрече.

В следующем туре «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» 18 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

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