Загитова выложила фото с голой спиной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в социальной сети Telegram новый пост.

Спортсменка поделилась с подписчиками архивными фото из поездки по Японии. На одном из снимков фигуристка позирует боком в необычном головном уборе и платье с открытой спиной.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу в Президентской академии. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». 6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее украинская теннисистка похвасталась фигурой, прокатившись на водном мотоцикле.