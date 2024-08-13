В «Факеле» ответили на вопрос о переносе домашних матчей из Воронежа

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что ясность с местом проведения ближайших домашних матчей команды может наступить вечером 13 августа.

12 августа сообщалось, что руководство воронежского клуба обсуждает перенос ближайшей игры с тольяттинским «Акроном» в рамках Кубка России, которая должна пройти 15 августа.

«Надеюсь, сегодня будет понимание. Ближе к вечеру», — заявил Котов.

Помимо этого, ведутся переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о переносе других матчей. Ранее в Воронежской области приостановили проведение массовых мероприятий.

Помимо матча с «Акроном» в августе у «Факела» запланировано еще три домашних встречи — 18-го числа против «Спартака» и 24-го против «Оренбурга» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), а также 27-го с «Рубином» в Кубке страны.

Ранее «Факел» объявил имя нового главного тренера.