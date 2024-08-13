«Факел» объявил имя нового главного тренера

Воронежский «Факел» на своем официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Пятибратова главным тренером клуба.

До назначения в «Факел» Пятибратов тренировал «Чайку» из Песчанокопского. В «Факеле» Пятибратов работал с 2020 по 2023 год, с сентября 2022-го по апрель 2023-го — в должности главного тренера.

12 августа пост главного тренера «Факела» покинул Игорь Черевченко, который возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством клубу удалось занять наивысшее для себя место в Российской премьер-лиге (РПЛ) — 11-е.

В четвертом туре РПЛ «Факел» в гостях уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:2 и опустился на последнюю строчку в турнирной таблице текущего сезона. В активе команды лишь одно набранное очко в матче против «Краснодара», а также один забитый мяч — в концовке встречи первого тура с «Динамо».

Следующая игра в чемпионате страны у «Факела» пройдет дома с московским «Спартаком». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 17:30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не теряет надежды подписать турецкого форварда Керема Актюркоглу.