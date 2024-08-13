«Спартак» не теряет надежды подписать турецкого форварда Актюркоглу

Московский «Спартак» продолжает переговоры со стамбульским «Галатасараем» по нападающему сборной Турции Керему Актюркоглу. Об этом сообщает Türkiye Today.

По информации источника, клубы практически полностью согласовали все условия перехода. Последним препятствием, которое мешает проведению сделки, считается недовольство стороны игрока предложенным контрактом.

Изначально российский клуб предложил 25-летнему форварду контракт с окладом в размере €2,2 млн, в то время как игрок хочет получать гарантировано от €3 млн до €4 млн за сезон. Ожидается, что сумма трансфера составит €13 млн.

Актюркоглу стал футболистом «Галатасарая» в 2020 году. В минувшем сезоне он провел за команду 54 матча, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в €15 млн. Вместе со сборной Турции принял участие в 1/4 финала Евро-2024.

Ранее российский футболист назвал сумму ежемесячных трат.