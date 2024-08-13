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Губерниев призвал Россию вернуться в олимпийскую семью

Губерниев заявил, что на Олимпиаде не заметили отсутствия России

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в колонке для «Советского спорта» заявил, что Россия теряет ведущие позиции в мировом спорте из-за решения пойти по пути изоляции.

По его словам, чтобы не допустить деградации отечественного спорта, необходимо как можно скорее возобновлять участие в международных турнирах.

«Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо. Если мы хотим оставаться частью большой олимпийской семьи, то нужно предпринимать огромные усилия для того, чтобы по-прежнему быть великой спортивной державой. Нужно делать все, чтобы вернуться и продолжать быть частью олимпийской экосистемы», — заявил Губерниев.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде-2024 спортсменам запретили упоминать Россию.

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