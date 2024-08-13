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Гимнастки Аверины опубликовали фото в бассейне с шампанским

Гимнастки Аверины отпраздновали день рождения в бассейне с шампанским

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Телеграм-канал «Arina and Dina Averins»

Сестры Арина и Дина Аверины опубликовали в своем Telegram-канале новый пост.

Спортсменки, которые празднуют 13 августа 26-й день рождения, отметили памятную дату в бассейне, держа в руках по бокалу шампанского.

Гимнастки объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали, однако по решению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер россиянки не выступают на международных стартах.

Ранее сообщалось, что фигуристку Камилу Валиеву обрызгали снегом.

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