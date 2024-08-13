На Олимпиаде-2024 спортсменам запретили упоминать Россию

Российский каноист Алексей Коровашков в интервью «Матч ТВ» заявил, что Международный олимпийский комитет настоятельно рекомендовал не упоминать Россию на Играх 2024 года в Париже.

По его словам, при этом никакого негативного отношения со стороны других спортсменов не ощущалось.

«Все было отлично, россиян поддерживали! Но некоторые иностранцы не понимали, что это за форма у нас такая с надписью AIN. Они спрашивали, не из ОАЭ ли мы. А нам нельзя было говорить, что мы из России. Нам настоятельно рекомендовали не упоминать нашу страну», — заявил Коровашков.



Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

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