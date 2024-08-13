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Бывший клуб Абрамовича намерен устроить распродажу игроков на £200 млн

Daily Mail: «Челси» планирует устроить распродажу игроков на £200 млн

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chelseafc.com

Руководство лондонского «Челси» до конца летнего трансферного окна планирует выручить £200 млн за счет продажи некоторых игроков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, клуб рассчитывает расстаться с девятью футболистами. Среди основных кандидатов рассматриваются Конор Галлахер, Ромену Лукаку, Трево Чалоба, Армандо Броя и другие.

В руководстве «синих» не сомневаются, что клубу удастся выполнить план и вписаться в правила финансового фэйр-плей по итогам сезона-2024/25.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» не попал в тройку лучших команд. Лондонская команда оказалась на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 63 очка.

Чемпионом АПЛ стал «Манчестер Сити», который завоевал этот титул в четвертый раз подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 балл. На втором месте расположился лондонский «Арсенал» (89), замкнул тройку лучших «Ливерпуль» (82), из которого после завершения сезона ушел главный тренер Юрген Клопп.

Ранее сообщалось, что домашние игры воронежского «Факела» могут быть перенесены из-за ситуации в Курской области.

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