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Экс-чемпион мира по боксу назвал парижскую Олимпиаду худшей в истории

Экс-чемпион мира по боксу Гарсия назвал парижскую Олимпиаду худшей в истории

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Ringo H.W. Chiu/AP

Бывший чемпион мира по боксу Райан Гарсия в своих социальных сетях раскритиковал организацию парижской Олимпиады, назвав ее худшей в истории.

По его словам, организаторы не стеснялись глумиться над религиозными ценностями.

«Парижская Олимпиада признана худшей в истории. Они перед миллионами зрителей оскорбляли Иисуса, заставляли атлетов болеть. Это было плохо, с этим не поспоришь», — написал Гарсия в Twitter.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам, выступавших в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Гарсия имеет в своей карьере 25 побед и одно поражение. В любительском боксе Райан провел 230 официальных боев, в них одержал 215 побед и потерпел 15 поражений.

В своем последнем поединке Гарсия одержал победу над чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни. Бой продлился все 12 раундов — Гарсия победил раздельным решением судей, но не получил титул из-за того, что не вписался в лимит весовой категории.

Ранее сообщалось, что провалившая гендерный тест спортсменка не будет подавать в суд на IBA.

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