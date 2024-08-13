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Домашние игры воронежского «Факела» могут быть перенесены из-за ситуации в Курской области

Домашние игры «Факела» могут перенести из-за ситуации в Курской области

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Домашние игры воронежского «Факела» могут перенести либо на более поздний срок, либо на другие российские стадионы из-за ситуации в Курской области. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на собственного корреспондента.

По словам источника, на данном этапе руководство воронежского клуба обсуждает перенос ближайшей игры с тольяттинским «Акроном» в рамках Кубка России, которая должна пройти 15 августа. Также ведутся переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о переносе других матчей. Это решение будет принято в ближайшее время.

Ранее по той же причине в регионе приостановили проведение массовых мероприятий.

Помимо матча с «Акроном» в августе у «Факела» запланировано еще три домашних встречи — 18-го числа против «Спартака» и 24-го против «Оренбурга» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), а также 27-го с «Рубином» в Кубке страны.

Ранее российский специалист Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела».

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