Провалившая гендерный тест спортсменка не будет подавать в суд на IBA

Провалившая гендерный тест спортсменка из Тайваня Линь Юйтин, завоевавшая золотую медаль Олимпиады — 2024, заявила, что не будет подавать в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA). Слова спортсменки приводит Центральное информационное агентство Тайваня.

«Я уже все доказала золотой олимпийской медалью. Мне не нужно ничего доказывать этим людям через судебные разбирательства», — заявила Юйтин.

Во время Олимпиады-2024 IBA провела пресс‑конференцию, на которой раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за организацию Олимпиады и допуск двух боксерш, которых ранее отстраняли за проваленный гендерный тест.

Президент МОК Томас Бах обвинил IBA в том, что у них нет доказательств о том, что спортсменки Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин Тайваня провалили гендерный тест.

«Я посмотрел стенограмму пресс-конференции этой организации — там было даже не ясно, о каких тестах и каких результатах идет речь. В любом случае то, что там сообщалось, не соответствует науке», — заявил Бах.

Юйтин не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла Хелиф. Международный олимпийский комитет (МОК) впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее российская боксерша предложила сделать турнир для проваливших гендерный тест спортсменок.