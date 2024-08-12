В Госдуме допустили вариант выдвижения пророссийского кандидата на выборы МОК

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что допускает вариант выдвижения пророссийского кандидата на предстоящих выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК). Слова экс-спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Думаю, что такой вариант прорабатывается, поддержать кого‑то, кто нам понятнее. Просто лучше об этом не говорить открыто. Лучше вести подпольную борьбу и агитацию, скажем так», — заявила Журова.

Соперником возможного кандидата станет руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. 11 августа он заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы МОК.

«Я всегда говорил, что серьезно подумаю об этом, если появится возможность. Возможность появилась. Большую часть жизни я участвовал в олимпийском движении — это, а также другие аспекты, будут полезными для данной роли», — заявил Коу.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Ранее в Совфеде усомнились в адекватности Томаса Баха.